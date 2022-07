Stand: 06.07.2022 14:23 Uhr Hohnhorst: Betrunkener Rollerfahrer beißt Polizisten

Ein betrunkener Rollerfahrer hat einen Polizisten in Hohnhorst im Landkreis Schaumburg gebissen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, meldete eine Autofahrerin am Dienstag einen Schlangenlinien fahrenden Motorrollerfahrer. Die Beamten trafen den 35-Jährigen stehend, aber stark schwankend an. Nach Angaben der Polizei weigerte er sich, seinen Ausweis zu zeigen. Der Mann beleidigte die Beamten und versuchte, einen Polizisten anzugreifen. Während der Auseinandersetzung biss der Betrunkene dem Polizisten in die Hand. Der Beamte musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Der 35-Jährige kam vorübergehend auf die Wache, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,8 Promille. Die Polizei ermittelt wegen Widerstands gegen Polizeibeamte, Körperverletzung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs.

