Stand: 03.04.2023 11:33 Uhr Hildesheim: Polizei warnt Hundebesitzer vor möglichen Giftködern

Unbekannte haben in Hildesheim nach Angaben der Polizei möglicherweise Giftköder ausgelegt. Ein Hundebesitzer rief Sonntagabend die Polizei, weil er an einem beliebten Spazierweg eine Art Oblate entdeckt hatte, die mit einem blauen Stoff bedeckt war. Er habe seinen jungen Hund gerade noch davon abhalten können, den mutmaßlichen Köder zu fressen, hieß es. Polizistinnen und Polizisten stellten den Gegenstand sicher. Wer ähnliche Köder sieht, solle sich umgehend bei der Polizei melden. Die Köder sollten keinesfalls mit bloßen Händen angefasst oder in offenen Mülltonnen entsorgt werden. Sofern Haustiere mit den vermeintlichen Giftködern in Kontakt gekommen sind, sollten Besitzerinnen und Besitzer unverzüglich einen Tierarzt aufsuchen.

VIDEO: Giftköder in Pollhagen: Täterin wohl gefasst (14.08.2022) (3 Min)

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.04.2023 | 13:30 Uhr