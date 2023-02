Stand: 03.02.2023 21:36 Uhr Hannover: Orientierungsloser 56-Jähriger aufgefunden

Der seit Donnerstag vermisste 56-Jährige Reinhold S. aus Hannover ist aufgefunden worden. Hinweise aus der Bevölkerung führten die Polizei zu dem orientierungslosen Mann. Er wurde in Bemerode angetroffen. Reinhold S. ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei wohlauf, er wurde zurück in die Pflegeeinrichtung im Stadtteil Waldheim gebracht, in der er zuletzt wohnte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.02.2023 | 15:00 Uhr