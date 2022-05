Hannover Messe: Energieversorgung ist zentrales Thema Stand: 24.05.2022 15:39 Uhr Mit Beginn der Hannover Messe wird die Landeshauptstadt ab Sonntag auch zur inoffiziellen Industriehauptstadt. Nach Corona-Zwangs-Pause will die weltgrößte Industrieschau ein Aufbruchssignal senden.

Am Dienstag haben die Organisatoren ihr Programm vorgestellt. Vor dem Hintergrund von Ukraine-Krieg, unterbrochenen Lieferketten, explodierenden Energiepreisen und Klimawandel sei die wichtigste Antwort der Ausstieg aus der fossilen Energie, so der Tenor. Das spiegele sich auch an den Ständen der rund 2.500 Aussteller wieder, verspricht Messechef Jochen Köckler. "Der Angriffskrieg hat dazu geführt, dass Lieferketten unterbrochen sind und Energiepreise steigen", so Köckler. Es sei erkannt worden, dass die Abhängigkeit von einem Produzenten schwierig sei, sagte Köckler mit Blick auf den wichtigen Gas- und Ölexporteur Russland. "Gleichzeitig merken wir, dass der Klimawandel tatsächlich da ist – ein Spannungsfeld, das es so noch nicht gegeben hat." Nur die Industrie könne die Lösungen dafür liefern, um durch dieses Spannungsfeld zu kommen. So würden sich zum Beispiel allein 250 Teilnehmer mit dem Thema Wasserstoff befassen, der etwa in der Stahl- und der Chemiebranche ein großes Potenzial hat.

VIDEO: Erster Vorgeschmack auf Hannover Messe (15.03.2022) (1 Min)

Scholz und Habeck kommen zur Hannover Messe

Anders als in den vergangenen beiden Jahren wird es diesmal auch wieder prominente Gäste in Hannover geben. So werden zur Eröffnung am Sonntagabend Kanzler Olaf Scholz (SPD) und der Premier des Partnerlands Portugal, António Costa, erwartet. Voraussichtlich am Dienstag besucht Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Messe.

Maschinenbau, Elektrotechnik und digitale Technologien als Hebel gegen Klimawandel

Insgesamt erwarten die Organisatoren etwa 2.500 Aussteller, darunter Industriegrößen wie Siemens, aber auch Tech-Konzerne wie Microsoft, Amazon, SAP und Google sowie viele Mittelständler und Start-ups. Rolf Najork, Geschäftsführer des weltgrößten Autozulieferers Robert Bosch GmbH, freut sich nach den digitalen Messeformaten der vergangenen Jahre am meisten auf die persönlichen Kontakte in Hannover. "Wenn man hier seine Branchenkollegen trifft oder man kommt abends zum Glas Wein zusammen, das ist schon toll." Zudem ist er optimistisch, dass Maschinenbau, Elektrotechnik und digitale Technologien "große Hebel" seien können, um Probleme wie Klimawandel, Ressourcenknappheit und demografischen Wandel effektiv anzugehen. "Voraussetzung ist, dass wir genügend Grünstrom haben." Dafür allerdings müssten in Deutschland noch stärker erneuerbare Quellen in großer Zahl erschlossen werden. "Wenn wir das nicht tun, bleiben wir irgendwo im Treibsand der Energiewende stecken."

Die Hannover Messe beginnt an diesem Sonntag, den 30.5., und endet nach fünf Tagen am Donnerstag.

