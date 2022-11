Stand: 17.11.2022 17:30 Uhr Hannover: Großes Eishockey-Spektakel unter freiem Himmel

Mitte Dezember gibt es in Hannover ein Novum in der 96-Arena am Maschsee: Zum ersten Mal treten dann die beiden heimischen Eishockey-Clubs Hannover Indians und Hannover Scorpions in einem Open-Air-Spiel gegeneinander an. Dazu gibt es Musik von "Culcha Candela", "Alle Farben" und "Fury in the Slaughterhouse". Außerdem spielen zwei Promi-Mannschaften für einen guten Zweck: im Team der "Per Mertesacker Stiftung" sind unter anderen der Namensgeber Per Mertesacker und Comedian Oliver Pocher dabei, im Team "Kinderherz Hannover" der Handballtorhüter Silvio Heinevetter und Sänger Mark Terenzi. Für die Eishockeyspiele wird extra eine Eisfläche in der Arena angelegt, was in der aktuellen Energiekrise auch zu Kritik geführt hatte. Die Veranstaltung findet am Samstag, 17. Dezember, statt.

17.11.2022