Stand: 13.01.2022 18:30 Uhr Hannover: Frau sticht auf Lebensgefährten ein

Eine 25 Jahre alte Frau soll am Donnerstagmorgen in Hannover auf ihren schlafenden Lebensgefährten eingestochen haben. Wie die Polizei mitteilte, ermittelt sie wegen des Verdachts der versuchten Tötung. Nach ersten Erkenntnissen schlief der 34-Jährige, als seine Partnerin ihn mit einem Messer angriff. Er wehrte weitere Stiche ab und flüchtete verletzt zu einem Nachbarn. Die Frau wurde vorläufig festgenommen und wird vermutlich am Freitag einem Haftrichter vorgeführt. Der Mann konnte das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen. Die Hintergründe für die Tat waren zunächst unklar. Die drei minderjährigen Kinder der Frau kamen in die Obhut des Jugendamts.

