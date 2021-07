Stand: 28.07.2021 08:04 Uhr Hannover 96: Erstes Saison-Heimspiel vor Publikum

Fußball-Zweitligist Hannover 96 darf das erste Heimspiel der neuen Saison gegen Hansa Rostock vor rund 22.000 Zuschauern austragen. Die erhöhten Infektionszahlen in Hannover lassen sich nach Angaben der Region Hannover auf Partys in Diskotheken und Clubs zurückführen. Es sei daher unverhältnismäßig Bereiche einzuschränken, in denen ein geringes Risiko bestehe, sich anzustecken. Dazu gehören demnach Sportveranstaltungen. Wer das Spiel der Roten gegen Rostock am Sonnabend ab 13.30 Uhr im Stadion verfolgen will, muss geimpft, negativ getestet oder genesen sein.

