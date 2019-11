Stand: 21.11.2019 16:22 Uhr

Hannover: 2.000 wollen gegen NPD protestieren

Ob die rechtsextreme NPD am Sonnabend in Hannover demonstrieren darf, ist noch nicht sicher. Die Polizeidirektion Hannover prüft derzeit ein Verbot der NPD-Demonstration. Die Prüfung wird voraussichtlich am Donnerstag abgeschlossen sein, sagte ein Polizeisprecher NDR.de. Unterdessen formiert sich Widerstand gegen die NPD-Kundgebung. Das Aktionsbündnis "bunt statt braun", dem unter anderem die Gewerkschaft Ver.di angehört, hat zu einer Gegendemonstration aufgerufen. Erwartet werden rund 2.000 Teilnehmer, wie ein Ver.di-Sprecher am Donnerstag NDR.de sagte. Die Kundgebung werde unabhängig von einem möglichen Verbot der NPD-Demo stattfinden.

Journalisten werden namentlich angegriffen

Die Demonstration der NPD richtet sich gegen mehrere Journalisten - darunter David Janzen, André Aden und Julian Feldmann. Feldmann hatte für das NDR Fernsehmagazin "Panorama" ein Interview mit einem früheren SS-Mann geführt, in dem der inzwischen verstorbene Mann ein Massaker der SS in Frankreich relativiert hatte. Für die rechte Szene ist Feldmann "der Schlimmste von allen".

Kollegen engagieren sich für Pressefreiheit

Mehrere Hundert Journalisten und Reporter aus dem Bundesgebiet haben unterdessen einen Aufruf zum Schutz der Pressefreiheit unterschrieben. Darunter sind "Tagesspiegel"-Chefredakteur Lorenz Maroldt, Schriftstellerin Sophie Passmann, Satiriker Jan Böhmermann, ARD-Reporter Richard Gutjahr und der Moderator des WDR-Politmagazins "Monitor", Georg Restle.

Zahlreiche Solidaritätsbekundungen

Solidarität mit den Gegendemonstranten kam am Donnerstag aus zahlreichen Richtungen. So bekundete am Donnerstag die SPD-Landtagsfraktion, man müsse "Neonazis und Rechtsextremisten entschieden in ihre Schranken verweisen", so der SPD-Landtagsabgeordnete Deniz Kurku. Für die evangelische Kirche in Hannover sagte Sprecherin Insa Becker-Wook: "Gezielte Verfolgung von Journalisten ist ein No-Go, dem müssen wir uns widersetzen. Matthias Görn vom Bürgerverein "Freundeskreis Hannover" unterstrich: "In unserer Stadt ist kein Platz für rechte Parolen."

Erhebliche Verkehrsbehinderungen

In der Innenstadt von Hannover ist wegen der Demo und den Gegenveranstaltungen mit erheblichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Das teilte die Polizei mit. Ab Freitagabend, 20 Uhr, bis Samstagabend, 20 Uhr, wird es an vielen Straßen Halteverbote geben. "Zusätzlich müssen über den Tag verteilt zahlreiche Straßen - darunter auch einige Hauptverkehrsstraßen - im Stadtgebiet gesperrt werden", heißt es weiter. Auch einige Buslinien sind betroffen.

Karte: Hannover: Geplante Demonstration der NPD

Start um 13.30 am Stephansplatz

Die Versammlung der NPD startet um 14.30 Uhr in der Südstadt. Die zentrale Gegendemonstration des Bündnisses "bunt statt braun" beginnt um 13.30 Uhr am Stephansplatz und endet um 15 Uhr am Aegidientorplatz, wo der neugewählte Oberbürgermeister von Hannover, Belit Onay (Grüne), sprechen wird. Die Polizei bittet alle, die am Sonnabend in die Innenstadt wollen, das Auto stehen zu lassen und stattdessen öffentliche oder alternative Verkehrsmittel zu nehmen. Ab Sonnabend, 8 Uhr, ist ein Bürgertelefon der Polizei Hannover geschaltet: Unter (0511) 14252 gibt es Informationen zu allen Sperrungen.

