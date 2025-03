Stand: 25.03.2025 11:16 Uhr Hannover: 16-jähriger Vermisster wohlbehalten zurück

Ein 16-Jähriger, der seit Montag in Hannover vermisst wurde, ist selbständig nach Hause zurückgekehrt. Am Montagmorgen hatte der Jugendliche die Wohnung seiner Tante, die zugleich seine Pflegemutter ist, verlassen, wie die Polizei mitteilte. Er habe seine Mutter besuchen wollen, sei dort aber nicht angekommen. Eine Suche an beliebten Anlaufstellen des Jugendlichen blieb zunächst erfolglos. Mehrere Einsatzkräfte suchten nach ihm, weil er nach Angaben der Polizei aufgrund einer psychischen Erkrankung auf Hilfe angewiesen ist. Am Dienstagmorgen kehrte der Jugendliche laut Polizei zur Wohnung seiner Tante zurück.

