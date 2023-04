Stand: 24.04.2023 14:34 Uhr Hameln: Lady Di Club Germany feiert 25-jähriges Jubiläum

Der Lady Di Club Germany feiert sein 25-jähriges Bestehen. Evelyn Marie Seidel hatte den Club 1998 gegründet. An Ihrem Wohnhaus in Hameln wurde am Sonnabend eine Gedenktafel angebracht. Dazu waren zahlreiche Clubmitglieder in die Stadt gekommen. Der Lady Di Club hat 17 Mitglieder, die sich regelmäßig treffen und mindestens einmal im Jahr zur Grabstätte von Diana nach Althorp in England reisen. Die Krönung von Charles zum König am 6. Mai wolle sie nicht live miterleben, sagte Evelyn Seidel. Sie wolle nicht mitansehen, wie er Camilla die Krone aufsetze. Sie sei eben eine Diana-Verehrerin.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 24.04.2023 | 15:00 Uhr