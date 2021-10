Stand: 31.10.2021 14:36 Uhr Gruppe attackiert jungen Mann in U-Bahn-Station in Hannover

Eine Gruppe von Männern hat am Sonntagmorgen in einer U-Bahn-Station in Hannover einen 21-Jährigen getreten und mit einer Stichwaffe verletzt. Polizisten fanden den jungen Mann demnach auf dem Boden liegend. Er habe zwei Stichwunden im Oberkörper und sichtbare Wunden am Kopf gehabt und sei nur bedingt ansprechbar gewesen. Lebensgefahr bestand demnach aber nicht. Die Täter konnten flüchten. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall am Steintor. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter Telefon (0511) 109-2820 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 31.10.2021 | 15:00 Uhr