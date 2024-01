Großeinsatz am Südschnellweg: Polizei will Protestcamp räumen Stand: 13.01.2024 13:42 Uhr Der geplante Ausbau des Südschnellwegs sorgt in Hannover für einen Großeinsatz der Polizei. Die Beamten wollen in Kürze ein Protestcamp von Gegnern des Projekts räumen, damit ein Waldstück gerodet werden kann.

Auch in Bäumen nahe des Camps haben sich Aktivistinnen und Aktivisten verschanzt. Die Einsatzkräfte stehen nach eigenen Angaben mit ihnen über Lautsprecher in Kontakt. Es sehe derzeit aber nicht danach aus, dass sich die Umweltschützenden freiwillig von den Ästen abseilen.

Polizei aus mehreren Bundesländern vor Ort

Das aus Baumhäusern bestehende Protestcamp "Tümpletown" in Hannover-Döhren besteht seit dem Herbst 2022. Das Bündnis "Leinemasch bleibt" hält in diesem Bereich eine Dauermahnwache. Die Aktivistinnen und Aktivisten hatten das Camp vor Kurzem unter anderem mit Stacheldrahtzaun und einem Wassergraben geschützt. Die Polizei schätzt, dass sich dort momentan eine zwei- bis dreistellige Zahl von Menschen aufhält. Um diesen Bereich zu räumen, sind Beamte aus mehreren Bundesländern nach Hannover gereist. Gewaltsame Konflikte zwischen Aktivisten und Einsatzkräften seien möglich.

Südschnellweg wird Sonntag gesperrt

Für die geplanten Rodungen wird der Südschnellweg von Sonntagabend bis Freitag, 19. Januar, zwischen Landwehrkreisel und Seelhorster Kreuz gesperrt. Autofahrer müssen mit Einschränkungen rechnen, denn einige umliegende Straßen sind wegen des Hochwassers noch nicht befahrbar. Die Polizei Hannover hatte eine Allgemeinverfügung erlassen, nach der "alle öffentlichen Versammlungen unter freiem Himmel" entlang des Südschnellwegs vom 15. Januar, 6 Uhr, bis zum 21. Januar, 24 Uhr, verboten sind. In der Mitteilung der Stadt ist von der "Vorbereitung des Baufeldes für die Brückenersatzneubauten der Leine- und der Leineflutbrücke" die Rede.

Karte: Sanierung des Südschnellwegs B3 - geplante Rodungsbereiche

Ministerium: Rodungen werden bis 29. Februar durchgeführt

Bis zum Ende der Rodungssaison am 29. Februar sollen Flächen rund um die Baustelle am Südschnellweg gerodet werden, sagte Christian Budde, Sprecher des niedersächsischen Verkehrsministeriums, dem NDR in Niedersachsen. Dabei gehe es um etwa fünf Hektar Fläche. Für die gesamte Baumaßnahme zwischen Landwehrkreisel und dem Tunnel im Stadtteil Döhren würden Flächen in einer Größenordnung von etwa 13 Hektar benötigt, sagte Budde weiter. Neun Hektar sollen anschließend "nach und nach wieder renaturiert" werden.

Warum wird der Südschnellweg ausgebaut?

Der Ausbau des Südschnellwegs gehört zu den größten Verkehrsprojekten in Niedersachsen. Er soll den oft stockenden Verkehr im Süden und Westen Hannovers entzerren. Gegner des Projekts kritisieren vor allem, dass die Fahrbahn auf 25 Meter verbreitert werden soll: Zahlreiche Bäume müssten gerodet und Teile der Naherholungsgebietes Leinemasch müssten dafür zerstört werden. Unter anderem müssten dort lebende Biber weichen - nach Angaben von "Leinemasch bleibt" wäre das laut EU-Richtlinien illegal. Besonders für Unmut sorgt auch, dass trotz der beachtlichen Straßenbreite ein Radweg nicht eingeplant worden ist.

Südschnellweg: Rodung im Dezember 2022 - unter Protest

Im Dezember 2022 hatten die Rodungen im Baugebiet am Südschnellweg begonnen - begleitet von Protesten. Gerodet wurde zunächst nur, um Platz für eine Ersatzbrücke zu schaffen, damit später im Stadtteil Döhren ein Tunnel gebaut werden kann. Diese sogenannte "Tunnellösung" hatte auch "Leinemasch bleibt" akzeptiert. Die Initiative richtet sich gegen den breiten Ausbau, nicht gegen eine notwendige Sanierung des Südschnellwegs.

Kritik von den Grünen

Im Juni 2023 hatten sich Befürworter und Gegner mit Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) und Vertretern des Bundesverkehrsministeriums in Berlin getroffen. Bund und Land entschieden, an den Plänen zur Verbreiterung festzuhalten. Es sei zu spät, die Pläne zu ändern, argumentieren die Verkehrsministerien von Bund und Land. Lies begrüßte den konstruktiven Austausch. Man wisse nun, was man bei künftigen Bauprojekten besser machen könne. Die Grünen forderten dennoch, das Vorhaben zu überdenken und ganz neu auf das Projekt zu schauen. Die Landtagsabgeordnete Evrim Camuz sagte dazu, der Ausbau konterkariere die Klimaziele der Landeshauptstadt und der Region Hannover.

