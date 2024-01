Stand: 09.01.2024 10:00 Uhr Streit um Südschnellweg: Umwelt-Aktivisten beschädigen Sportplatz

Umwelt-Aktivisten haben um ein Protestcamp in der Leinemasch in Hannover einen Graben ausgehoben und Barrikaden aufgestellt. Der Graben wurde geflutet, sagte ein Sprecher des Camps dem NDR. Zudem wurden demnach ein Stacheldraht gezogen und Zäune errichtet. Damit solle das Räumen des Camps durch die Polizei erschwert werden. Umgegraben wurde ein Sportplatz der Spielvereinigung Niedersachsen in Döhren. Im Verein sei man schockiert und sprachlos, so Vereinspräsident Till Uhlig. Der Sportplatz sei jetzt nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt zu nutzen. Die Stadt Hannover will als Eigentümerin des Platzes Strafanzeige stellen. In Hannover protestieren seit diesem Wochenende Aktivistinnen und Aktivisten mit einer Mahnwache gegen das Abholzen von Bäumen für den Ausbau des Südschnellwegs. Wann die Rodungen weitergehen, ist allerdings unklar.

Schlagwörter zu diesem Artikel Umweltschutz Straßenbau