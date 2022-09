Stand: 30.09.2022 08:33 Uhr Große Hilfsbereitschaft: Totes Baby kann endlich bestattet werden

Das gestorbene Frühgeborene, das seit Wochen in einem Kühlfach der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) liegt, kann nun beerdigt werden. Die Medienberichte über die Mutter, die aus Finanznot ihr Baby nicht bestatten kann, lösten eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. Mithilfe von Spenden kann die Beerdigung nach Angaben des Bestatters nun in der kommenden Woche stattfinden. Das Baby war am 6. August in der Kinderklinik Auf der Bult verstorben. Die trauernde Familie war mit den Anträgen für eine Kostenübernahme durch das Sozialamt überfordert. Zuerst hatte die "Neue Presse" über den Fall berichtet.

