Stand: 12.08.2022 16:41 Uhr Geringer Wasserstand: Segler am Steinhuder Meer ziehen ab

Wegen der Trockenheit sinkt auch im Steinhuder Meer der Wasserstand. Viele Segler holen nun ihre Boote ab und beenden damit die Segelsaison vorzeitig. An den Stegen sei das Wasser teilweise so flach, dass Kinder darin planschen könnten, sagte ein Segler dem NDR in Niedersachsen. Weiter drin im See, am Wilhelmstein, zeigt der Pegelstand aktuell 90 Zentimeter. Neben der Wassertiefe trübt offenbar vor allem das schlammige Wasser für viele den Segelspaß. Laut dem Segelverein Steinhude hat man zwar häufiger mit Schlamm in dem Gewässer zu kämpfen, so schlimm wie aktuell sei die Lage aber noch nie gewesen, heißt es von dort.

