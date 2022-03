Stand: 08.03.2022 07:48 Uhr Geflügel im Landkreis Celle muss nicht mehr im Stall bleiben

Im Landkreis Celle darf das Geflügel ab heute wieder nach draußen. Die Kommune sieht das Risiko durch die Geflügelpest nicht mehr als so hoch an und hat deshalb die Stallpflicht wieder aufgehoben. Das Veterinäramt bittet die Halter trotzdem, für einen sicheren Auslauf zu sorgen, denn ganz gebannt sei die Gefahr noch nicht, so ein Sprecher.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 07.03.2022 | 15:00 Uhr