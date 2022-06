Feuer in Autowerkstatt in Hannover - 250.000 Euro Schaden

Stand: 04.06.2022 10:34 Uhr

In der Nacht zu Sonnabend sind bei einem Brand in einer Autowerkstatt in Hannover-Vahrenwald fünf Fahrzeuge zerstört worden. Die Feuerwehr konnte das Nachbargebäude schützen.