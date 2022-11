Stand: 29.11.2022 19:00 Uhr Feuer auf Schiff in Bückeburger Hafen: War es Brandstiftung?

Bei einem Brand auf einem Transportschiff auf dem Mittellandkanal in Bückeburg (Landkreis Schaumburg) geht die Polizei dem Verdacht der Brandstiftung nach. Ein Gutachter soll den Brandort jetzt untersuchen. Der Besitzer hatte am Montag dichten Qualm bemerkt, als er den Frachter zusammen mit seiner Frau betreten wollte. Die Flammen waren in einem Lagerraum ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Mann musste anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden, da er Rauch eingeatmet hatte. Die Polizei beschlagnahmte das Schiff und schätzt den Schaden auf rund 35.000 Euro.

