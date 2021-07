Stand: 29.07.2021 11:25 Uhr Falsch angebracht: Stadt Hannover nimmt Wahlplakate ab

Mitarbeiter der Stadt Hannover entfernen in diesen Tagen Wahlplakate, wenn sie nicht gemäß der Auflagen für das Anbringen solcher Plakate aufgehängt wurden. Das bestätigte ein Sprecher der Stadt dem NDR Niedersachsen. So hat zum Beispiel der Fachbereich Umwelt und Stadtgrün Plakate entdeckt, die mit Kabelbindern oder Drähten um Bäume befestigt waren. Das könne die Rinde und damit die Bäume schwer schädigen. Alle Parteien seien vor zwei Wochen in einem Schreiben gebeten worden, die Plakatorte diesbezüglich zu prüfen und sie im Zweifel abzuhängen. Wo das nicht passiert ist, nehmen Stadtmitarbeiter die Schilder ab und lagern sie ein. Um wie viele Plakate es sich handelt, konnte die Stadt nicht sagen.

