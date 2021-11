Stand: 09.11.2021 07:15 Uhr Fahrer stirbt in brennendem Auto auf A2 bei Hannover

Auf der A2 ist in der Nacht zu Dienstag ein Mann in seinem Auto verbrannt. Nach Polizeiangaben war der 32-Jährige kurz hinter der Ausfahrt Hannover-Herrenhausen in Fahrtrichtung Dortmund mit einem Lastwagen kollidiert. Das Auto verkeilte sich unter dem Lkw-Auflieger und fing an zu brennen, der Fahrer konnte sich nicht mehr befreien. Das Feuer griff auch auf den Lkw über - der Fahrer blieb aber unverletzt. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar. Wegen des Unfalls blieb die Autobahn in Richtung Dortmund bis zum frühen Morgen für den Verkehr gesperrt.

