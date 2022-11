Stand: 27.11.2022 14:43 Uhr Fahrer bewusstlos: 55-Jähriger hält auf A2 führerlosen Lkw an

Auf der A2 hat ein Lkw-Fahrer Mut bewiesen und womöglich Schlimmeres verhindert. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, war der Lkw des 55-Jährigen bereits am vergangenen Montag kurz vor der Abfahrt Hannover-Lahe vom Laster eines 57-Jährigen touchiert worden. Der Grund: Der Fahrer saß bewusstlos hinterm Steuer, der Laster rollte kreuz und quer über die Fahrbahn und kollidierte mehrmals mit den Mittel- und Seitenschutzplanken. Der 55-jährige Lkw-Fahrer hielt sein Fahrzeug an und sicherte zunächst die Unfallstelle ab. Anschließend lief er zu dem langsam rollenden Lkw, sprang in das Führerhaus und stoppte das Fahrzeug. Weshalb der Fahrer bewusstlos wurde, war zunächst unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.11.2022 | 14:00 Uhr