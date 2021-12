Dürrfeld folgt auf Schäfer - Conti setzt auf interne Lösung Stand: 14.12.2021 14:28 Uhr Katja Dürrfeld wird beim Automobilzulieferer Continental Nachfolgerin des zurückgetretenen Finanzvorstands Wolfgang Schäfer.

Der Konzern teilte am Dienstag anlässlich einer Aufsichtsratssitzung in Hannover mit, dass Dürrfeld mit sofortiger Wirkung zur neuen Finanzchefin berufen werde. Damit hat Conti eine interne Lösung für den mehrere Wochen vakanten Posten gefunden. Dürrfeld hat zuvor das Finanzressort unterhalb des Vorstands geleitet. Außerdem verlängerte Conti den Vertrag von Personalvorstand Ariane Reinhart vorzeitig um drei Jahre.

Videos 1 Min Staatsanwaltschaft weitet Ermittlungen bei Continental aus Im Rahmen des Diesel-Skandals steht neben Ex-Finanzchef Schäfer nun auch der ehemalige Vorstand Degenhart im Fokus. (18.11.2021) 1 Min

Vorwürfe: Betrug und Untreue

Der Conti-Aufsichtsrat hatte in einer Sondersitzung am 17. November zugestimmt, dass der 62 Jahre alte Schäfer sein Vorstandsmandat mit sofortiger Wirkung niederlegt. Dieser Vorgang stehe in Zusammenhang mit der konzerninternen Aufklärung rund um die Verstrickung in die VW-Dieselaffäre, hieß es. Schäfer und andere ehemalige Top-Managern, darunter Ex-Vorstandschef Elmar Degenhart, stehen im Fokus der Ermittler. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Beihilfe zum Betrug und Untreue sowie zur vorsätzlichen Verletzung der Aufsichtspflicht vor. Schäfer soll von der mutmaßlichen Manipulation von Motorsteuerungsgeräten durch Conti-Ingenieure gewusst haben. Laut Staatsanwaltschaft habe der 62-Jährige zudem die interne Untersuchung "bewusst unzureichend geführt, so dass möglicherweise auch Schadenersatzansprüche nicht geltend gemacht wurden".

Weitere Informationen Dieselgate: Ermittler haben Ex-Conti-Chef Degenhart im Fokus Der ehemalige Vorstand soll in den Abgasskandal von VW involviert sein. Am Mittwoch musste Finanzchef Schäfer gehen. (18.11.2021) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 14.12.2021 | 14:30 Uhr