Stand: 13.07.2022 08:10 Uhr Drei Transporter der Tafel in Celle ausgebrannt

Drei Kleintransporter der Celler Tafel sind in der Nacht zu Mittwoch ausgebrannt. Ein weiterer Transporter wurde laut Polizei durch die Flammen in Mitleidenschaft gezogen. Die Fahrzeuge standen auf dem Gelände der Tafel. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist laut Polizei noch völlig unklar. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden zwischen 150.000 und 200.000 Euro. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich die Flammen auf ein Haus ausbreiteten. Darüber hinaus gab es am Dienstag weitere Brände im Landkreis Celle: In Eversen brannte ein Traktor, in Altencelle brannten rund 100 Quadratmeter Wiese.

