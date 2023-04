Stand: 18.04.2023 10:08 Uhr Drei Granaten in Neustadt-Bordenau erfolgreich gesprengt

Im Neustädter Stadtteil Bordenau (Region Hannover) sind am Montagabend mehrere Blindgänger gesprengt worden. Die drei Flakgranaten aus dem Zweiten Weltkrieg wurden bei Erdarbeiten in einem Neubaugebiet gefunden. Das Areal wurde in einem Radius von 300 Metern evakuiert. Bis zu 750 Anwohnerinnen und Anwohner mussten ihre Häuser verlassen, teilt die Polizei Hannover am Dienstag mit. Sie konnten gegen 21 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. In dem betroffenen Gebiet wurden in der Vergangenheit schon mehrere Blindgänger entdeckt.

