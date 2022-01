Stand: 10.01.2022 11:57 Uhr Diakovere meldet Geburten-Rekord in Hannover

Die Diakovere-Krankenhäuser in Hannover melden für das vergangene Jahr einen Geburten-Boom. 2021 seien in den Kliniken des evangelischen Gesundheitskonzerns so viele Kinder geboren wie noch nie. Mehr als 4.000 Babys erblickten im Henrietten- und im Friederikenstift das Licht der Welt. Nach Angaben von Diakovere bilden die beiden Standorte die geburtenstärkste Geburtsklinik in ganz Norddeutschland.

10.01.2022