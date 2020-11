Deutsche Messe AG: Einigung über Sparkurs rückt näher Stand: 23.11.2020 11:21 Uhr In den Streit um den Sparkurs bei der Deutschen Messe AG kommt Bewegung. Die IG Metall und der Betriebsrat wollen ein Angebot des Managements unter bestimmten Bedingungen akzeptieren.

Man würde einen Vorschlag der Arbeitgeberseite, bis zu 60 Millionen Euro einzusparen, mittragen, hieß es am Montag aus Kreisen der Gewerkschaft in Hannover. Der Kompromiss würde unter anderem eine Ausweitung der Kurzarbeit ins Jahr 2021 bei gestrichener Aufstockung des Kurzarbeitergeldes, den Verzicht auf übertarifliche Leistungen sowie einen sozialverträglichen Abbau von bis zu 150 Jobs etwa über Altersteilzeit und ein Freiwilligen-Programm umfassen.

IG Metall fordert Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen

Gleichzeitig müsse das Unternehmen jedoch die Insolvenzdrohung vom Tisch nehmen, sagte ein Mitglied des Verhandlungsteams. Außerdem solle es einen Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen für die verbliebenen Beschäftigten der Messe und einen Eigenbetrag des Vorstands geben. So müssten zum Beispiel bestimmte Pensionszusagen der Deutschen Messe AG für Führungskräfte deutlich reduziert werden.

Hilbers will Personal ausgliedern lassen

Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) hat unterdessen eine Senkung der Personalkosten gefordert. "Wir werden zu sozial verträglichen Anpassungen im Personalkörper kommen müssen", sagte Hilbers der "Neuen Osnabrücker Zeitung". So könnten einige Bereiche an Dienstleister wie Gärtner oder auch die Gastronomie ausgelagert werden.

Bürgschaft statt Kapitalerhöhung

Im Gegenzug stellte der Minister eine Bürgschaft des Landes in Aussicht, mit der die Messe leichter an neue Kredite kommen könnte. Das sei ein besserer Weg als eine Kapitalerhöhung, wie sie die Arbeitnehmerseite fordert, betonte Hilbers. "Was mit mir nicht zu machen ist, ist einfach Geld hineinzuschießen und so zu tun, als sei nichts passiert." Das Land hält rund die Hälfte der Anteile an der Messe AG. Das Unternehmen hat in der Corona-Krise mit gravierenden Einnahmeverlusten zu kämpfen. Medienberichten zufolge droht im laufenden Jahr ein Minus von bis zu 100 Millionen Euro.

Weitere Informationen Landtagsausschuss berät über Hilfen für Messe und Flughafen Die Corona-Krise hat beide Gesellschaften in Finanz-Not gebracht. Die bedrohliche Lage war am Mittwoch Thema im Ausschuss. (19.11.2020) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 23.11.2020 | 12:00 Uhr