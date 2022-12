Bundesländer lösen Streit um Elbschlick Stand: 20.12.2022 15:11 Uhr Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben ihren Streit um den Schlick aus der Elbe gelöst. Besonders wichtig für Niedersachsen: Es kommt kein Schlick ins Meer vor der Vogelinsel Scharhörn.



"Ich freue mich über diesen vorweihnachtlichen Schlickfrieden", sagte Niedersachsens Umweltminister Christian Meyer (Grüne), der am Dienstagnachmittag gemeinsam mit Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) vor die Presse trat. Streitpunkt zwischen Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein waren die Pläne Hamburgs, Schlick, der beim Ausbaggern der Fahrrinne zum Hamburger Hafen aus der Elbe geholt wird, vor der Insel Scharhörn zu verklappen. Als kurzfristige Alternative soll nun belasteter Hamburger Hafenschlick in der Nordsee bei Tonne E3 südlich von Helgoland verklappt werden. Das Gebiet gehört verwaltungsrechtlich zu Schleswig-Holstein.

Niedersachsen prüft alternative Stellen für Schlickverklappung

Niedersachsen will nach Angaben von Lies und Meyer mittelfristig gemeinsam mit dem Bund zwei weitere Stellen in der Nordsee prüfen, die für eine Verklappung von Sediment in Fragen kommen könnten. Langfristig haben sich die drei Bundesländer auf ein gemeinsames Sediment-Management verständigt. Dabei könnte der Schlick, der bei der Elbvertiefung anfällt, im Hochwasserschutz zum Einsatz kommen.

Gespräche zwischen Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Wirtschafts- und Umweltminister aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen sowie der Bund hatten zuvor über die Problematik verhandelt. Hamburg wollte bisher Schlick, der beim Ausbaggern der Elbe anfällt, vor der Vogelschutzinsel Scharhörn verklappen. Die Insel ist unbewohnt und liegt nordwestlich von Cuxhaven im hamburgischen Wattenmeer. Niedersachsen und Schleswig-Holstein hatten sich gegen diese Pläne gewehrt. Sie sind nun vom Tisch.

