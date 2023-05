Stand: 02.05.2023 06:56 Uhr Bombendrohung: Polizei räumt Züge in Langenhagen und Hamburg

Weil ein Mann am Telefon gedroht hat, einen Zug zu sprengen, hat die Bundespolizei am Sonntagnachmittag zwei ICE-Züge geräumt - einen davon in Langenhagen in der Region Hannover, den anderen in Hamburg. Medienberichten zufolge hatte der anonyme Anrufer gesagt, dass er im Zug sitze und sich bei der Ankunft in Hannover in die Luft sprenge. Laut Bundespolizei kamen zwei Züge in Betracht: In Langenhagen mussten 470 Fahrgäste den Zug verlassen, in Hamburg 130. Danach wurden die beiden Züge nach möglichen Sprengsätzen durchsucht. Gefunden wurde nichts.

