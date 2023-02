Stand: 19.02.2023 19:25 Uhr Autofahrer schläft am Steuer ein und fährt gegen Baum

Ein 23 Jahre Autofahrer ist in der Nacht zu Sonntag bei Schellerten (Landkreise Hildesheim) mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Laut Polizei war der junge Mann, der alleine in dem Kleinwagen saß, aufgrund "extremer Müdigkeit" zuvor während der Fahrt am Steuer eingeschlafen. Der Führerschein des 23-Jährigen wurde wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs beschlagnahmt.

