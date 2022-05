Stand: 15.05.2022 19:40 Uhr Auto gerät auf B6 in Gegenverkehr - fünf Schwerverletzte

Bei einem Verkehrsunfall auf der B6 bei Holle (Landkreis Hildesheim) sind fünf Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei war eine 19-jährige Autofahrerin beim Auffahren auf die Bundesstraße an der Anschlussstelle Derneburg zu schnell unterwegs, driftete aus der Kurve heraus und geriet in den Gegenverkehr. Dort prallte ihr Wagen mit einem entgegenkommenden Auto eines 57-Jährigen frontal zusammen. Der Mann und seine 59-jährige Ehefrau sowie die 19-jährige Unfallverursacherin und ihre beiden Mitfahrerinnen im Alter von 18 und 20 Jahren wurden ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge wurden bei der Kollision am Sonntagnachmittag den Angaben zufolge völlig zerstört. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 40.000 Euro.

