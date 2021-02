Stand: 12.02.2021 07:52 Uhr AKW Grohnde soll bis Ende des Jahres betrieben werden

Das Atomkraftwerk Grohnde im Landkreis Hameln-Pyrmont soll bis zum letztmöglichen Abschalt-Zeitpunkt Ende 2021 weiterbetrieben werden. Das hat der Energiekonzern PreussenElektra dem Land Niedersachsen mitgeteilt. Das sei möglich, weil Reststrommengen vom stillgelegten Atomkraftwerk Krümmel auf Grohnde übertragen werden können, heißt es in einer Antwort der Landesregierung an die Grünen. Nach Ansicht der Grünen sollte der Meiler so schnell wie möglich abgeschaltet werden. Mit jedem weiteren Tag in Betrieb steige das Risiko für gefährliche Störfälle.

