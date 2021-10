A7 nach Lkw-Unfall Richtung Hamburg für Stunden gesperrt Stand: 28.10.2021 14:42 Uhr Die A7 bleibt nach einem Gefahrgut-Unfall zwischen Kreuz Hannover-Ost und Kreuz Hannover/Kirchhorst wohl noch mehrere Stunden gesperrt. Die Bergung des ausgebrannten Lkw hat mittlerweile begonnen.

Laut Polizei sind die Arbeiten aufwendig. Außerdem ist noch immer unklar, ob die Fahrbahn abgefräst werden muss oder ob ein einfaches Abspülen der Strecke ausreicht. Deshalb ist noch nicht absehbar, wann die A7 wieder freigegeben werden kann. Die Autobahn im Bereich der Unfallstelle in Richtung Norden ist seit mittlerweile mehr als 24 Stunden dicht. Zeitweise war die Strecke auch Richtung Süden nicht befahrbar.

Lkw hatte Kaliumhydroxid geladen

Der Gefahrgut-Transporter war Mittwochmittag kurz vor der Ausfahrt Kirchhorst in Flammen aufgegangen. Ursache war laut Feuerwehr ein geplatzter Reifen. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Als er das Feuer am Auflieger bemerkte, hielt er an und konnte die Zugmaschine noch abkoppeln. Der abgebrannte Lkw war mit Kaliumhydroxid beladen, einer Chemikalie, die etwa in der Waschmittelfabrikation zur Herstellung weicher Seifen verwendet wird.

Enorme Hitzeentwicklung

Die Löscharbeiten waren einem Feuerwehrsprecher zufolge schwierig: Der Stoff reagierte mit Wasser und es entstand eine enorme Hitzeentwicklung. Erst nach Stunden gelang es, das Feuer abzulöschen. Am Vormittag waren die Gefahrenstoffe und der Lkw noch zu heiß, um sie bergen zu können - damit konnte erst zur Mittagszeit begonnen werden.

Unfälle am Stauende, Transporterfahrer in Lebensgefahr

Infolge der Sperrung war es am Mittwochabend zu einem weiteren Unfall am Stauende gekommen. Der Fahrer eines Kleintransporters konnte in der Nähe der A7-Abfahrt Laatzen am Mittwochabend nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit seinem Wagen gegen einen Sattelzug, der sich am Ende des Staus befand. Der 32-jährige Transporterfahrer wurde lebensgefährlich, der 57-jährige Lkw-Fahrer leicht verletzt.

