Stand: 17.05.2022 16:53 Uhr A2 bei Hannover nach Granatenfund kurzzeitig gesperrt

Eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg hat am Dienstagnachmittag für Staus auf der A2 gesorgt. Arbeiter hatten bei Erdarbeiten in der Nähe des Klärwerkes im Seelzer Ortsteil Gümmer in der Region Hannover eine Brand-Schrapnell-Granate freigelegt, sagte ein Feuerwehrsprecher. Deswegen musste die Polizei die Autobahn zwischen Garbsen und Wunstorf-Kolenfeld kurzfristig sperren. Betroffen war auch die B441 zwischen Gümmer und Schloss Ricklingen. Direkte Anwohner gibt es am Gümmer Wald nicht, einzig die Mitarbeiter des Klärwerkes mussten nach Hause geschickt werden. Experten des Kampfmittelräumdienstes konnten die Granate schließlich schnell und sicher sprengen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.05.2022 | 15:00 Uhr