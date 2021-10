Stand: 27.10.2021 13:25 Uhr A2 bei Bad Nenndorf: Frau mit Kindern kollidiert mit Lkw

Zu einer schweren Kollision ist es am Mittwochmorgen auf der Autobahn A2 zwischen Lauenau und Bad Nenndorf gekommen. Das bestätigte die Polizei auf Anfrage des NDR in Niedersachsen. Eine Autofahrerin, die zwei Kinder dabei hatte, war in Richtung Hannover unterwegs, als sie einen vor ihr bremsenden Lkw übersah. Das Auto prallte auf den Lkw auf und überschlug sich mehrfach. Laut Polizei wurden die Kinder nur leicht, die Frau aber schwer verletzt. Die Fahrbahn musste über Stunden gesperrt werden, wurde inzwischen aber wieder freigegeben. Aktuell ist der Stau auf der Strecke noch rund 12 Kilometer lang.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 27.10.2021 | 15:00 Uhr