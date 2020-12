41-Jähriger schießt auf Frau in Uetze - Festnahme in Peine Stand: 13.12.2020 14:55 Uhr Ein 41-Jähriger ist in der Region Hannover laut Polizei in die Wohnung seiner Ex-Freundin eingedrungen. Als deren Schwester sich ihm entgegenstellte, schoss er auf sie.

Hintergrund seien nach derzeitigen Erkenntnissen Beziehungsstreitigkeiten, so ein Polizeisprecher. Seinen Angaben nach hatte der Verdächtige sich am frühen Sonntagmorgen gewaltsam Zutritt zu der Wohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin in Uetze verschafft. Im Wohnzimmer stellte sich ihm die ebenfalls anwesende Schwester der Frau entgegen. Er schoss und traf die 45-Jährige am Kopf.

Verdächtiger am Mittag in Peine gefasst

Die Frau kam in ein Krankenhaus, laut Polizei ist ihr Zustand stabil. Die Ex-Partnerin des 41-Jährigen hatte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können. Sie blieb unverletzt. Der mutmaßliche Täter war nach dem Schuss zu Fuß aus der Wohnung geflüchtet. Laut Polizei wurde er am Mittag in Peine festgenommen. Im Anschluss wurde er nach Hannover gebracht und wird dort nun "zeitnah dem Haftrichter vorgeführt", wie der Polizeisprecher sagte. Die Ermittler gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

