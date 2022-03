400 Geflüchtete aus Ukraine in Hannover angekommen Stand: 08.03.2022 20:49 Uhr In Hannover sind am Dienstag auf dem Messegelände mehrere Busse mit etwa 400 Geflüchteten aus der Ukraine angekommen. Sie kommen nun in eigens eingerichteten Zeltdörfern unter.

Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) begrüßte die Menschen im Namen der Stadt Hannover. "Wir stehen Ihnen in diesen schwierigen Zeiten fest zur Seite", sagte Onay. "Die Stadt Hannover tut alles, um Sie bestmöglich unterzubringen, zu versorgen und zu betreuen." Bereits seit Dienstagmittag wurden ukrainische Geflüchtete von den hannoverschen Feuer- und Rettungswachen 2 und 10 im Pendelverkehr mit Bussen zur Messehalle 27 gebracht. Es handelte sich dabei um rund 150 Geflüchtete.

VIDEO: Messe Hannover: Notunterkunft für Menschen aus der Ukraine (1 Min)

Die ersten informieren sich über Deutschkurse

Zunächst wurden die Menschen registriert, Helfer schrieben dazu Name und Familienstatus auf. Vor Ort waren auch Sozialarbeiter vom Deutschen Roten Kreuz, die teils russisch oder ukrainisch sprechen konnten. Sie erklärten den Geflüchteten, wo sie schlafen, sich waschen und ihr Handy laden können. Viele von ihnen wollten wissen, wie es nun weitergeht - wie lange sie hier bleiben oder auch, wo sie Deutschkurse machen können.

Die Kapazität reicht für 1.152 Menschen

In den vergangenen Tagen hatte die Feuerwehr in der Messehalle 36 Zeltdörfer aufgebaut. Sie verfügen jeweils über vier Zelte mit Schlafplätzen und einen Gemeinschaftsbereich mit Tischen, Stühlen und Spinden. Die Kapazität reicht für 1.152 Menschen. Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und anderer Organisationen sind für den laufenden Betrieb verantwortlich. Erste Geflüchtete waren bereits in den vergangenen Tage in Hannover eingetroffen.

Wolfsburg und Braunschweig planen ebenfalls mit Ankunft von Geflüchteten

Auch andere Städte in Niedersachsen stellen sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine ein. Die Stadt Wolfsburg richtete in der Sporthalle einer Berufsschule ein Ankunftszentrum ein, wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte. Nach einem Aufenthalt von drei bis fünf Tagen sollen die Menschen dann in Unterkünfte und Wohnungen im Stadtgebiet umziehen. Die Stadt Braunschweig plant in ihrer Stadthalle als erste Anlaufstelle bis zu 200 Kriegsflüchtlinge aufzunehmen. Dazu sollen ab Mittwoch Feldbetten aufgestellt und Duschräume eingerichtet werden.

Dieses Thema im Programm: Aktuell | 08.03.2022 | 20:00 Uhr