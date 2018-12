Stand: 29.12.2018 13:46 Uhr

29-Jähriger bei Streit in Hannover erstochen

Bei einer Auseinandersetzung im hannoverschen Stadtteil Hainholz ist heute Morgen ein 29-Jähriger erstochen worden. Als Tatverdächtiger gilt nach Informationen der Polizei ein ebenfalls 29 Jahre alter Mann, der wegen schwerer Stichverletzungen in einem Krankenhaus behandelt wird.

Jugendliche lief verletzt auf die Straße

Der mutmaßliche Täter und das Opfer hatten sich gemeinsam mit einer 17-Jährigen in einer Wohnung an der Schulenburger Landstraße aufgehalten, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Gegen 9.30 Uhr sei es dann zu der Messerstecherei gekommen, bei der einer der Männer getötet wurde. Die 17-Jährige erlitt laut Polizei bei der Auseinandersetzung leichte Schnittverletzungen. Sie sei auf die Straße vor eine Bäckerei gelaufen und habe um Hilfe gerufen. Kurz darauf sei der Tatverdächtige aus dem Haus gekommen und unmittelbar vor dem Eingang zusammengebrochen. Am Mittag wurde er notoperiert.

Details noch unklar

Unklar ist noch, ob nur einer der beiden Männer ein Messer hatte oder beide, berichtet NDR 1 Niedersachsen. Auch über die Hintergründe und den Auslöser der Messerstecherei gibt es bislang keine Erkenntnisse. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

