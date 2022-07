Weltkriegsbomben in Göttingen - Unbefugte in der Sperrzone Stand: 30.07.2022 18:38 Uhr Vier von fünf Verdachtsstellen sind bislang in Göttingen untersucht worden - in allen Fällen identifizierten Experten eine Weltkriegsbombe. Am Nachmittag wurde erfolgreich eine Testsprengung vorgenommen.

"Der Knall war im Stadtgebiet kaum zu hören", teilte die Stadt Göttingen mit. Mit dem Test stellten die Experten demnach sicher, dass eine mögliche Sprengung per Funk auch bei widrigen Wetterverhältnissen möglich ist. Der vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen (KBD) durchgeführte Sprengtest erfolgte nach Auskunft der Stadt außerhalb des eigentlichen Gefahrengebiets am Schützenplatz.

Mindestens vier Bomben müssen gesprengt werden

Bei den vier bislang freigelegten Blindgängern handelt es sich laut Stadt um amerikanische Zehn-Zentner-Bomben mit Langzeitzünder. Alle vier müssten kontrolliert gesprengt werden, hieß es. Der Zeitpunkt der Sprengung werde nach Abschluss aller Untersuchungen festgelegt und gesondert bekannt gegeben. Die Kampfmittelexperten legen die vermuteten Bomben Stück für Stück mit Schaufeln und Spaten frei. Anschließend wird jeweils geprüft, ob der Blindgänger entschärft werden kann oder gesprengt werden muss. Es wird damit gerechnet, dass sich dies bis mindestens heute Abend oder bis morgen früh hinziehen wird.

Immer wieder betreten Unbefugte die Sperrzone

Am Abend erneuerte die Stadt ihren Aufruf, sich unbedingt vom Sperrgebiet fernzuhalten. Immer wieder seien am Sonnabend Menschen im Sperrgebiet gesichtet worden. "Die Stadt fordert ausdrücklich dazu auf, das Sperrgebiet zur eigenen Sicherheit in keinem Fall zu betreten. Werden Personen im Sperrgebiet aufgegriffen, wird jeder Einzelfall im Nachgang geprüft, ob und in welcher Höhe ein Bußgeld erhoben werden kann", heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Evakuierung verzögert sich um mehrere Stunden

Am frühen Morgen mussten rund 10.000 Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Schon in den Morgenstunden kam es zu Verzögerungen: Eigentlich sollten alle den Evakuierungsbereich bis 6 Uhr verlassen haben. Doch noch Stunden danach wurden nach Angaben der Stadt mehrere Personen im Sperrgebiet gesichtet. Erst gegen 10 Uhr wurde vermeldet, dass der Bereich vollständig geräumt sei. Dabei blieb es aber nicht: Weil später erneut Menschen gemeldet wurden, mussten die Kampfmittelräumer am Vormittag zweimal ihre Arbeit unterbrechen und die Polizei die Sperrzone überprüfen. Göttingens Erster Stadtrat Christian Schmetz sprach dennoch von einem weitgehend reibungslosen Verlauf. "Wir hatten zwei kurze Unterbrechungen, aber die Einsatzkräfte sind hochmotiviert und der Betrieb läuft rund", sagte Schmetz am Sonnabendmittag.

Drohnen und Polizeihubschrauber im Einsatz

Einsatzkräfte waren seit dem frühen Morgen von Tür zu Tür gegangen, um zu kontrollieren, ob die Anwohner ihre Häuser verlassen haben. Zwei Drohnen sowie ein Polizeihubschrauber kamen zudem zum Einsatz. Der Bahnhof wurde bereits gegen 7 Uhr geräumt und gesperrt. Die fünf Verdachtspunkte liegen auf einer Brachfläche zwischen Leine und Schützenplatz. Das gesperrte Gebiet hat einen Umkreis von 1.000 Metern. Rund 1.800 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr, THW, Rettungsdiensten und anderen Hilfsorganisationen sind für die Arbeiten rund um Evakuierung und Sicherheit am Wochenende im Einsatz. Die Göttinger Polizei wird unterstützt von Hundertschaften aus ganz Niedersachsen.

Evakuierungszentrum in der Schule

Für alle, die sich keine private Unterkunft organisieren können, bietet die Stadt den Aufenthalt in einem Evakuierungszentrum an. Am Sonnabendvormittag nutzten mehr als 230 Menschen das dafür eingerichtete Felix-Klein-Gymnasium, wie die Stadt mitteilte. Das Zentrum bietet den Angaben zufolge Platz für bis zu 600 Menschen. Sollte es noch mehr Bedarf geben, stehe ein weiterer Standort bereit, hieß es. Für weitere Fragen hat die Stadt eine Telefon-Hotline unter der Nummer (0551) 400 50 50 eingerichtet. Sie ist am Wochenende voraussichtlich rund um die Uhr erreichbar.

Der Radius für die Evakuierung

Welche Straßen sind gesperrt?

Der Evakuierungsradius von 1.000 Metern um die Fundstellen ist seit 6 Uhr für den Verkehr komplett gesperrt. Das betrifft auch den Bahnhof Göttingen. Welche Straßen gesperrt werden und welche frei bleiben, zeigt folgende Übersicht der Stadt:



Am Güterverkehrszentrum: Fahrtrichtung Güterbahnhofstraße, frei bis Kreisel Einfahrt Fa. Novelis (die Zufahrt zur Fa. Novelis ist frei)

Annastraße: durchgehend befahrbar

Arndstraße: frei von Goßlerstraße bis zur Annastraße

Berliner Straße: durchgehend befahrbar

Bertheaustraße: frei zwischen Annastraße und Goßlerstraße

Emilienstraße: vollständig gesperrt

Godehardstraße: vollständig gesperrt

Grätzelstraße, Fahrtrichtung Königsallee: frei bis Einfahrt Sportstätte/Schnitzelparadies

Greitweg, Fahrtrichtung Königsstieg: frei bis Ausfahrt Saline (die Durchfahrt Richtung Industriestraße ist frei)

Groner Landstraße, stadtauswärts (Fahrtrichtung Posthof): frei von Groner-Tor-Straße bis Bahnbrücke

Hannoversche Straße, stadteinwärts: frei bis Ausfahrt Liebrechtstraße

Im Rinschenrott, stadteinwärts: frei bis Bahnübergang (Höhe Haus-Nr. 6)

Jheringstraße, stadteinwärts: frei bis Einfahrt Kommendebreite.

Kasseler Landstraße, stadteinwärts: frei bis Einfahrt Salinenweg

Königsallee, stadteinwärts (Fahrtrichtung Kreisel Hagenweg): frei bis zum Bahnübergang (die Zufahrt zur ARAL-Tankstelle ist frei)

Kreuzbergring, Fahrtrichtung Weender Landstraße: frei bis Annastraße

Stresemannstraße, Fahrtrichtung Königsallee: frei bis Bahnübergang (Höhe Haus-Nr. 23)

Weender Landstraße, stadtauswärts: frei ab Arndtstraße

Weender Landstraße: Weender Straße/Heinz-Ehrhard-Platz - Fahrtrichtung Weende frei bis ESSO-Tankstelle (die Zufahrt zur ESSO-Tankstelle ist frei).

Öffentliche Verkehrsmittel während der Evakuierung

Die Stadtbusse werden großflächig umgeleitet. Für die Regionalbusse von und nach Göttingen gelten für die beiden Tage der Sperrung nachfolgende Einschränkungen:

Linie 130 beginnt/endet an der Haltestelle Eiswiese.

Linie 140 beginnt/endet an der Haltestelle Reinholdstraße.

Linien 150,154,155,160 beginnen/enden an der Haltestelle Theaterplatz. Weiterfahrende Fahrgäste haben die Möglichkeit in den SEV umzusteigen.

Linie 170 beginnt/endet an der Haltestelle Humboldtallee.

Linien 180 und 185 beginnen/enden an der Haltestelle Lutteranger.

Linien 110,120,210,220 beginnen/enden am Kauf Park (alte Fernbus Haltestelle). Weiterfahrende Fahrgäste haben die Möglichkeit an den jeweiligen Endpunkten in eine Stadtbuslinie umzusteigen. Der KaufPark wird voraussichtlich während der Evakuierungszeit auch in den Schwachlastzeiten bedient.

Fernverkehr der Bahn wird umgeleitet

Züge des Fernverkehrs fuhren bis 9 Uhr ohne Halt durch den Bahnhof. Seitdem werden die Züge weiträumig umgeleitet oder müssen vereinzelt ausfallen, wie die Deutsche Bahn mitteilte.

ICE-Züge Berlin - Kassel - Frankfurt(M) - Schweiz werden zwischen Berlin Hbf und Fulda umgeleitet. Ersatzweise halten die Züge in Berlin-Südkreuz und Halle(S) Hbf.

ICE-Züge Hamburg - Hannover - Frankfurt(M) - Stuttgart/Schweiz werden zwischen Hannover und Kassel-Wilhelmshöhe ohne Halt umgeleitet und verspäten sich um etwa 60 Minuten.

ICE-Züge Hamburg - Hannover - Würzburg - München fallen zwischen Hannover und Kassel-Wilhelmshöhe aus.

ICE-Züge Bremen - Hannover - Frankfurt(M) - Karlsruhe fallen zwischen Nörten-Hardenberg und Kassel-Wilhelmshöhe aus. Zwischen Nörten-Hardenberg und Kassel-Wilhelmshöhe fahren Ersatzbusse über Göttingen, Hst. Albaniplatz.

ICE-Züge Berlin - Braunschweig - Frankfurt(M) Flughafen fallen aus.

Schienenersatzverkehr wird eingerichtet

Der Schienenersatzverkehr (SEV) für die Regionalzüge und auch Fernverkehrszüge hält während der Evakuierung am Albaniplatz. Die Regionalzüge beginnen und enden in Northeim sowie in Eichenberg, ab dort wird ein SEV eingerichtet. Für die RB 80 und RB 82 gilt während der Evakuierung ein Sonderfahrplan, der auf der VSN-Webseite zur Verfügung steht.

Einer von sechs Verdachtspunkten negativ

Die möglichen Fundorte liegen östlich der Leine. Bei den technischen Vorbereitungsarbeiten für den Einsatz hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen (KBD) ermittelt, dass einer von anfangs sechs Verdachtspunkten negativ ist. Das Team um Sprengmeister Thorsten Lüdeke fand bei den technischen Voruntersuchungen an dem Verdachtspunkt eine gebündelte Ansammlung massiver Bombensplitter. Sie belegen, dass an der Stelle eine Bombe detoniert ist und es sich daher nicht um einen Blindgänger handelt.

