Wegen geplanter Leihmutterschaft: Dom trennt sich von Kantor Stand: 22.03.2022 15:05 Uhr Die Evangelisch-lutherische Landeskirche Braunschweig hat sich von Domkantor Gerd-Peter Münden getrennt. Grund sei dessen Vorhaben, mit seinem Mann eine Leihmutterschaft in Kolumbien zu beauftragen.

Dies stehe in Widerspruch zu den ethischen Grundsätzen der evangelischen Kirche, heißt es in einer Erklärung des Vorstands der Domstiftung, die die Landeskirche am Dienstag veröffentlichte. Das gelte insbesondere dann, wenn die Leihmutter bezahlt werde. "Es gilt, jedem Anschein entgegenzuwirken, dass Frauen und Kinder zu Waren degradiert und in ihrer Menschenwürde beschädigt werden", heißt es in der Erklärung. Die Trennung gelte mit "sofortiger Wirkung".

Domkantor: Keine kommerzielle Leihmutterschaft

Der 56-jährige Münden und sein kolumbianischer Ehemann wollten in ein Kolumbien eine Leihmutterschaft beauftragen. Der Domkantor hatte betont, es handele sich dabei nicht um eine kommerzielle Leihmutterschaft, die in Deutschland verboten ist. Die Frau habe das Kind austragen wollen, um ihm und seinem Mann den Kinderwunsch zu erfüllen. Der Braunschweiger Dom hatte Müden vor etwa zwei Wochen nach Bekanntwerden der Pläne bis auf Weiteres vom Dienst freigestellt. Beide Seiten sprachen davon, dass in einer Mediation nach einem Weg gesucht werden solle. Offenbar war dies nicht erfolgreich.

Domkantor seit dem Jahr 1999

Münden war 23 Jahre lang Domkantor und führte mit der Braunschweiger Domsingschule, die größte Einrichtung für evangelische Kirchenmusik in Deutschland. 2009 hatte er das landesweite Grundschul-Projekt "Klasse, wir singen" initiiert, bei der er mit Liederfesten in großen Hallen Kinder für das Singen begeisterte.

