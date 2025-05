Stand: 02.05.2025 14:04 Uhr Park vermüllt: 5000 Menschen feiern spontan in Göttingen

Eine unangekündigte Party in einer Parkanlage hat am Donnerstag Polizei und Rettungsdienste in Göttingen beschäftigt. Nach Polizeiangaben hatten sich in der Spitze bis zu 5000 meist jüngere Menschen am Kiessee getroffen. Dort wurde schon in den Vorjahren unangemeldet der 1. Mai gefeiert, wie auch die Polizei weiß. "Aber die Größenordnung hat uns dann doch überrascht", so eine Sprecherin. Die Feiernden bauten unter anderem kleine DJ-Zelte mit Lautsprecheranlagen auf und grillten miteinander. Wegen des teils exzessiven Alkoholkonsums rückte der Polizei zufolge mehrfach ein Krankenwagen an. Weitergehend seien mehrere Taschen entwendet worden, auch wegen Ruhestörung und einer Körperverletzung mussten die Beamten eingreifen. Ab 22 Uhr gingen die Feiernden nach Hause, die Wiesen ließen sie in verdrecktem Zustand zurück.

Schlagwörter zu diesem Artikel Göttingen