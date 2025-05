Stand: 02.05.2025 10:29 Uhr Eschershausen: 24-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall

In Eschershausen (Landkreis Holzminden) ist am Donnerstagabend ein 24-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte der Mann auf der Landstraße zwischen Grünenplan und Holzen in einer Linkskurve die Kontrolle verloren. Er kam demnach von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Streugutbehälter. Der 24-Jährige sei noch an der Unfallstelle gestorben, teilten die Beamten mit. Die Polizei Holzminden sucht Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfallhergang geben können.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min