Wasserschaden: Labore der TU Braunschweig überflutet

An der Technischen Universität Braunschweig hat es einen Wasserschaden gegeben: Labore, Schalträume und Büros standen am Sonntag unter Wasser. Nach Angaben der Feuerwehr waren wegen der Minusgrade Fernwärme-Rohre, durch die heißes Wasser lief, geplatzt. Das Wasser sickerte durch sechs Stockwerke der Universität nach unten. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Der entstandene Wasserdampf hatte die Rauchmelder ausgelöst. Die Einsatzkräfte mussten den Angaben zufolge sehr vorsichtig vorgehen, da in einem de betroffenen Stockwerke gefährliche Stoffe und Säuren lagerten. Menschen befanden sich nicht in dem Gebäude.

