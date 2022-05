Stand: 08.05.2022 13:40 Uhr Vier Verletzte bei Unfall auf B3 bei Nörten-Hardenberg

Auf der Bundesstraße 3 zwischen Northeim und Göttingen ist es in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Laut Polizei fuhr ein 25-Jähriger bei Nörten-Hardenberg auf ein vorausfahrendes Auto auf. Der touchierte Wagen geriet in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem weiteren Fahrzeug. Zwei Personen seien bei dem Unfall schwer und zwei leicht verletzt worden, so die Polizei. Der Verursacher habe sich vom Unfallort entfernt und sei mit einem Polizeihubschrauber gestellt worden. Der 25-Jährige sei alkoholisiert gewesen. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 35.000 Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 09.05.2022 | 06:30 Uhr