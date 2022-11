Versuchter Mord an 13-Jähriger? 18-Jähriger in U-Haft Stand: 21.11.2022 18:57 Uhr Ein 18-Jähriger steht im Verdacht, eine 13-Jährige nach einer Feier in seiner Wohnung in Wolfsburg lebensgefährlich verletzt zu haben. Auch einen 18-Jährigen soll er attackiert haben.

Nach Angaben der Polizei vom Montag soll der junge Mann die 13-Jährige mit einem Messer so schwer verletzt haben, dass sie zeitweise in Lebensgefahr schwebte. Auch einem 18-Jährigen aus Wolfsburg soll der Tatverdächtige schwere Stichverletzungen zugefügt haben. Nach der Tat, die sich in der Nacht zu Sonnabend ereignet hatte, war der 18-Jährige zunächst aus seiner Wohnung geflohen. Am Sonnabendnachmittag stellte er sich der Polizei. Wegen des Verdachts auf versuchten Mordes an der 13-Jährigen wurde am Montag nach Angaben eines Sprechers der Staatsanwaltschaft Braunschweig Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Mädchen erlitt lebensgefährliche Kopfverletzungen

Die Polizei war in der Nacht zu Sonnabend in die Wohnung des 18-Jährigen gerufen worden. Dort war es ersten Erkenntnissen zufolge nach einer Feier zu den Messerstichen gekommen. Laut dem Sprecher der Staatsanwaltschaft gehen die Ermittler davon aus, dass der Tatverdächtige die 13-Jährige heimtückisch ermorden wollte. Das Mädchen aus dem Landkreis Gifhorn erlitt lebensgefährliche Verletzungen am Kopf, der 18-Jährige aus Wolfsburg trug schwere Stichverletzungen davon. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht.

Ermittler machen keine Angaben zum Motiv

Zu einem möglichen Motiv des Tatverdächtigen machten die Ermittler keine Angaben. Auch sagten sie nicht, in welcher Beziehung die drei zueinander standen. Die genaueren Umstände der Tat seien noch Teil der Ermittlungen, hieß es von der Polizei. Der Haftbefehl gegen den 18-Jährigen sei wegen der besonderen Schwere der Tat erlassen worden, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 22.11.2022 | 07:30 Uhr