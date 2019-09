Stand: 26.09.2019 14:42 Uhr

VW: Emden wird zweiter reiner E-Auto-Standort

Der Autobauer Volkswagen macht seinen Standort in Emden zum zweiten reinen Elektroauto-Werk - nach Zwickau in Sachsen. In Emden wurde bisher der Passat produziert. Künftig ist dort der Bau von Modellen des sogenannten Modularen Elektrobaukastens (MEB) geplant. Wie Volkswagen im August mitgeteilt hatte, sollen diese Autos ab 2022 in Emden vom Band laufen. Ziel ist es nach Angaben des Unternehmens, spätestens 2025 mehr als eine Million E-Autos pro Jahr zu verkaufen.

Videos 03:23 Hallo Niedersachsen VW plant Milliardeninvestitionen in E-Mobilität Hallo Niedersachsen Volkswagen will in den kommenden Jahren insgesamt 44 Milliarden Euro in Elektromobilität investieren. Davon sollen rund 33 Milliarden in die Entwicklung von E-Autos fließen. Video (03:23 min)

Umbau soll etwa eine Milliarde kosten

Rund eine Milliarde Euro will VW in den Umbau des Emder Werks stecken. Das bekräftigte Andreas Tostmann, Produktionsvorstand der Kernmarke VW Pkw, am Rande eines Manager-Treffens am Donnerstag in Berlin. "Diese Festlegung ist jetzt im Wesentlichen getroffen", sagte Tostmann. Emden habe "eine gute Perspektive als Transformationswerk". Der Nachfolger des Passat werde woanders hergestellt - Volkswagen erwäge dafür ein mögliches Werk in der Türkei.

Sparkurs hilft bei Finanzierung

Geld für Investitionen in die Elektromobilität soll auch durch Sparmaßnahmen bei VW frei werden. Der Autobauer will die Produktion insgesamt effizienter gestalten. 2019 werde die Produktivität bei der Kernmarke um mehr als sechs Prozent gesteigert, so Tostmann. Dadurch könnten die Kosten in diesem Jahr um 500 Millionen Euro gesenkt werden. Für die Herstellung pro Fahrzeug müsse das Unternehmen zum ersten Mal seit 2013 weniger ausgeben, erklärte der Vorstand.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 26.09.2019 | 13:30 Uhr