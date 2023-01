Stand: 31.01.2023 20:05 Uhr Unterwegs zum Unfallort: Krankenwagen kollidiert mit Leichenwagen

In Göttingen ist am Dienstag ein Rettungswagen auf dem Weg zu einem Unfallort mit einem Leichenwagen zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei hatte der 68 Jahre alte Fahrer des Leichenwagens das Rettungsfahrzeug beim Abbiegen auf die Bundesstraße 27 übersehen. Auf dieser war das Einsatzfahrzeug mit Martinshorn und Blaulicht unterwegs. Der 28-jährige Fahrer des Krankenwagens konnte den Zusammenstoß nicht verhindern und fuhr seitlich in den Leichenwagen. Die Insassen der beiden Fahrzeuge wurden nicht verletzt, es blieb bei Blechschäden. Wegen der Kollision wurde ein anderer Rettungswagen geschickt. Es sei zu keinem relevanten Verzug mit Blick auf die Versorgung der Verletzten gekommen, teilte die Polizei mit.

