Sturm, Schnee, Glatteis: Viele Verkehrsunfälle im Harz Stand: 07.02.2022 14:34 Uhr Schnee und Sturmböen haben den Verkehr im Harz am Montag durcheinandergebracht. Mehrere Autos schlitterten auf vereisten Fahrbahnen in Gräben. Menschen wurden nicht verletzt.

Es sei bei Blechschäden geblieben, sagte ein Polizeisprecher dem NDR in Niedersachsen. Bis zu zehn Zentimeter Neuschnee hatten über Nacht manche Straßen in Rutschbahnen verwandelt. Auch Lkw-Fahrer hatten mit den Bedingungen zu kämpfen - mehrere Sattelschlepper fuhren sich fest und mussten auf den Räumdienst warten. Das stürmische Wetter hatte auch Folgen für die Harzer Schmalspurbahn: Aufgrund der Böen wurden Fahrten zwischen Schierke und dem Brocken gestrichen.

VIDEO: Wintervergnügen im Harz (05.02.2022)

Winterwetter lockt zahlreiche Skitouristen in den Harz

Am Wochenende hatte das Wetter zahlreiche Wintertouristen in den Harz gelockt - trotz Sturms und angekündigten Dauerregens. Sowohl am Sonnabend also auch am Sonntag seien sämtliche Parkplätze im Oberharz ausgelastet gewesen, teilte die Polizei in Clausthal-Zellerfeld (Landkreis Goslar) mit. Auch zusätzliche Parkmöglichkeiten am Straßenrand seien genutzt worden. Ein größeres Verkehrschaos blieb demnach aber aus. Lediglich ein Glätteunfall zwischen Torfhaus und Altenau habe zwischenzeitlich den Verkehr behindert.

Seilbahn wegen Sturms zeitweise geschlossen

Auch der Betreiber der Wurmbergseilbahn in Braunlage zeigte sich mit dem Besucheraufkommen am Wochenende zufrieden. Am Sonnabend waren die knapp 600 Parkplätze bereits am Vormittag voll besetzt. Aufgrund des stürmischen Wetters war die Seilbahn allerdings zeitweise geschlossen. Die Sessel- und Schleppliftanlagen am Hexenritt trotzten dagegen dem Wind und blieben geöffnet.

