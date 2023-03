Stand: 23.03.2023 16:38 Uhr Stadt Braunschweig verhängt Alkoholverbot am Bohlweg

Die Stadt Braunschweig hat ein Alkoholverbot am Bohlweg verhängt. Die Straße in der Innenstadt ist ein beliebter Treffpunkt der Trinkerszene. Immer wieder komme es dort zu Straftaten, teilten Stadtverwaltung und Polizei am Donnerstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit. Das Alkoholverbot gilt ab dem 3. April für den Bereich der Rathauskolonnaden und an den Straßenbahnhaltestellen "Rathaus". Es gilt werktags von 16 bis 24 Uhr, sowie am Wochenende und an Feiertagen zusätzlich auch von 0 bis 6 Uhr. Im vergangenen Jahr hatte die Polizei dort 137 Straftaten registriert, darunter Körperverletzungen, Raub und Diebstähle. Die Stadt Braunschweig teilte mit, es sei seit Jahren versucht worden, die Situation zu entschärfen, unter anderem durch den Einsatz von Streetworkern. Die Maßnahmen hätten jedoch keinen dauerhaften Erfolg gebracht.

