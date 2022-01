Stand: 02.01.2022 15:53 Uhr Serie von Klebstoff-Attacken in Wolfsburg geht weiter

Die Attacken mit Klebstoff auf Autos in Wolfsburg reißen nicht ab. Wie die Polizei mitteilte, wurden zwischen Silvester und Neujahr sieben weitere mit Klebstoff beschmierte Autos gemeldet. Sämtliche Taten ereigneten sich in der Straße Eichelkamp - und erneut traf es ausschließlich VW-Modelle. Der Schaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen: Hinweise werden unter der Telefonnummer (05361) 464 60 entgegen genommen. Seit 2017 kommt es in Wolfsburg immer wieder zu solchen Klebstoff-Attacken. Mehr als 800 Autos wurden bislang beschädigt - der entstandene Schaden beläuft sich auf mehr als 1,5 Millionen Euro.

