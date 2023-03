Stand: 08.03.2023 13:59 Uhr Schulbus mit 31 Insassen droht umzukippen - Großeinsatz

In Greene im Landkreis Northeim hat es am Mittwoch nach dem Unfall eines Schulbusses einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Technischem Hilfswerk (THW) gegeben. Nach Angaben der Polizei war der Bus in einer Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Als er zum Stehen gekommen war, drohte er auf die Seite zu kippen. Die Rettungskräfte konnten die Insassen aus dem Bus evakuieren, verletzt wurde niemand. Durch ein Abschleppunternehmen konnte der Bus gesichert und auf die Fahrbahn gezogen werden. Ob und wie hoch der Schaden am Bus ist, ist unklar. Neben Polizei und THW waren die Feuerwehren aus Greene, Kreiensen, Naensen, Einbeck und Bad Gandersheim vor Ort.

